Путин назвал логичным решением сделать 31 декабря выходным
В ходе большой пресс-конференции в зале Центра международной торговли президент России Владимир Путин назвал логичным сделать выходным днем, 31 декабря, который в этом году выпадает на вторник и по установленному рабочему календарю считается рабочим. Однако российский лидер отмтеил, что сейчас подобное решение будет приниматься в спешке.
«Сделать 31 декабря выходным логично, но как сделать и нужно ли это делать сейчас в спешке», - сказал глава государства.
Путин поприветствовал решение работодателей, объявивших последний день года выходным, и предложил «спокойненько» проанализировать такую возможность.
Напомним, ранее сайт kp.ru писал о том, какие губернаторы подписали указ об объявлении 31 декабря выходным и переносе рабочего дня на субботу, 28 декабря. Первым такое решение принял Сергей Жвачкин, глава Томской области, который подписал соответствующий документ 18 ноября.
Путин о выходном 31 декабря.15-я большая пресс-конференция Владимира Путина — 2019
ИСТОЧНИК KP.RU