2019-12-19T16:49:20+03:00
Общество

Путин назвал логичным решением сделать 31 декабря выходным

Однако российский лидер отметил, что такое решение надо принимать не в спешке
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Путин назвал логичным решением сделать 31 декабря выходнымПутин назвал логичным решением сделать 31 декабря выходнымФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В ходе большой пресс-конференции в зале Центра международной торговли президент России Владимир Путин назвал логичным сделать выходным днем, 31 декабря, который в этом году выпадает на вторник и по установленному рабочему календарю считается рабочим. Однако российский лидер отмтеил, что сейчас подобное решение будет приниматься в спешке.

«Сделать 31 декабря выходным логично, но как сделать и нужно ли это делать сейчас в спешке», - сказал глава государства.

Путин поприветствовал решение работодателей, объявивших последний день года выходным, и предложил «спокойненько» проанализировать такую возможность.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал о том, какие губернаторы подписали указ об объявлении 31 декабря выходным и переносе рабочего дня на субботу, 28 декабря. Первым такое решение принял Сергей Жвачкин, глава Томской области, который подписал соответствующий документ 18 ноября.

Путин о выходном 31 декабря.15-я большая пресс-конференция Владимира Путина — 2019

ИСТОЧНИК KP.RU

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