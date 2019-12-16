19 регионов России объявили 31 декабря выходным днем

В 2019 году 31 декабря выпадает на вторник и по установленному рабочему календарю не считается выходным днем.

Еще в конце ноября в Госдуме предложили идею сделать последний день года нерабочим, но эту инициативу не поддержали в Совфеде, правительстве, и Министерстве труда.

Однако, в некоторых регионах России 31 декабря все-таки решили сделать выходным днем. Первым такое решение принял Сергей Жвачкин, глава Томской области, который подписал соответствующий документ 18 ноября. Позже многие губернаторы последовали его примеру.

«Давайте поработаем в субботу 28-го, чтобы провести предновогодний день со своими семьями», - сказал 7 декабря глава Ставропольского крае Владимир Владимиров.

На следующий день его поддержал глава Псковской области Михаил Ведерников. Через день такое же решение принял глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов, а 12 декабря Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин.

И вот на понедельник, 16 декабря, в 19 регионах страны подписан указ об объявлении 31 декабря выходным и переносе рабочего дня на субботу, 28 декабря. Еще в пяти регионах губернаторы рекомендовали перенести рабочий день по согласию с трудовым коллективом.

Ранее о предложение сделать последний день года нерабочим высказался президент России Владимир Путин. «Времени очень мало для принятия решений подобного рода, но я вас всех услышал», - сказал российский лидер.

Напомним, согласно производственному календарю, новогодние каникулы продлятся с 1 по 8 января. Рабочий день 31 декабря 2019 года сократят всего лишь на один час.