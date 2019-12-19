Из-за стрельбы в Москве перекрыли движение у Лубянки
В центре Москвы перекрыли движение автомобилей из-за стрельбы у здания ФСБ. Об этом сообщают в твиттер в Центре организации дорожного движение (ЦОДД):
- Движение в районе Большой Лубянки перекрыто. Выбирайте пути объезда.
Вечером в четверг 19 декабря у здания ФСБ неизвестный открыл огонь из автомата. Ранено два человека. По предварительным данным – оба сотрудники полиции. Один из них получил серьезные ранения, как стало известно, он скончался на месте происшествия. Других пострадавших забрала проезжавшая мимо в этот момент "скорая".
Стрелок забаррикадировался в здании и ведет от туда огонь. Силовики эвакуировали людей с прилегающей территории. Они пытаются ликвидировать злоумышленника.
О мотивах мужчины ничего не известно, он не выдвигал никаких требований и отказывается вести переговоры.
Неизвестный открыл стрельбу на Лубянке.
ИСТОЧНИК KP.RU
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