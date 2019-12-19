2019-12-19T19:35:16+03:00
Происшествия

Из-за стрельбы в Москве перекрыли движение у Лубянки

Неизвестный забаррикадировался в здании с автоматом
Юлия САЛЬНИКОВА
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Стрельба произошла у здания ФСБСтрельба произошла у здания ФСБФото: Кадр видео
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В центре Москвы перекрыли движение автомобилей из-за стрельбы у здания ФСБ. Об этом сообщают в твиттер в Центре организации дорожного движение (ЦОДД):

- Движение в районе Большой Лубянки перекрыто. Выбирайте пути объезда.

Вечером в четверг 19 декабря у здания ФСБ неизвестный открыл огонь из автомата. Ранено два человека. По предварительным данным – оба сотрудники полиции. Один из них получил серьезные ранения, как стало известно, он скончался на месте происшествия. Других пострадавших забрала проезжавшая мимо в этот момент "скорая".

Стрелок забаррикадировался в здании и ведет от туда огонь. Силовики эвакуировали людей с прилегающей территории. Они пытаются ликвидировать злоумышленника.

О мотивах мужчины ничего не известно, он не выдвигал никаких требований и отказывается вести переговоры.

Неизвестный открыл стрельбу на Лубянке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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