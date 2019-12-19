2019-12-19T19:35:16+03:00
Происшествия

Пострадавших в перестрелке у здания ФСБ в Москве забрала скорая, случайно проезжавшая мимо

Ранения получили два человека, еще один погиб
Мария ИГНАТЬЕВА
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Пострадавших в перестрелке у здания ФСБ в Москве забрала скорая, случайно проезжавшая мимоПострадавших в перестрелке у здания ФСБ в Москве забрала скорая, случайно проезжавшая мимоФото: Александр БОЙКО
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Пострадавших в результате перестрелки в центральной части Москвы в здании ФСБ на Большой Лубянке на карете скорой помощи забрали медики, которые случайно проезжали мимо. Отмечается, что ранения получили два человека. Насколько серьезные травмы они получили дополнительно не сообщается.

По официальным данным, погиб один полицейский - сотрудник ДПС. Как стало известно, он скончался на месте происшествия.

По предварительным данным, стрельбу устроили три человека. Они открыли огонь в приемной ФСБ, а затем выбежали на улицу. Сообщалось, что они забаррикадировались в соседнем здании. Силовики оцепили улицу и перекрыли подъезды к Лубянке. С прилегающей территории эвакуировали людей.

О мотивах мужчины ничего не известно, он не выдвигал никаких требований и отказывался вести переговоры. В настоящее время известно, что силовики нейтрализовали стрелка. Выясняется его личность.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

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