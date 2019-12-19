2019-12-19T23:12:11+03:00
Политика

Россия, Украина и Еврокомиссия достигли принципиального соглашения по газу

Переговоры проходили в Берлине
Мария ИГНАТЬЕВА
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Россия, Украина и Еврокомиссия достигли принципиального соглашения по газуРоссия, Украина и Еврокомиссия достигли принципиального соглашения по газуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович сообшил, что Россия, Украина и ЕК достигли принципиального соглашения по газу. Переговоры проходили в Берлине и продлились около шести часов.

- Я благодарю министра экономики и энергетики Германии за то, что принял нас сегодня и помог в выработке соглашения, - сказал Шефчович.

Глава Минэнерго России Александр Новак также заявил о договоренностях между тремя сторонами. По его словам, РФ, Украина и ЕК подготовили проект детального протокола по газу. Отмечается, что в ближайшее время они надеются выйти на окончательные договоренности.

Однако подробности относительно переговоров никто из них не привел.

Как писал сайт kp.ru все три стороны надеялись подписать договор сегодня, 19 декабря. При этом, незалежная готова продолжать переговоры по транзиту газа, даже если соглашение так и не будет заключено до конца года. Обсуждение может возобновиться в апреле-мае. При этом в "Нафтогазе" считают, что американские санкции против "Северного потока-2" будут лишь способствовать процессу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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