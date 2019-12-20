Защищать Трампа в сенате от импичмента будет Чиполлоне

СЕГОДНЯ 01:47 2019-12-20T01:52:42+03:00

Президент США Дональд Трамп назвал фамилию своего возможного представителя на процессе по его импичменту в сенате Фото: REUTERS

Президент США заявил, что его представителем на процессе, скорее всего, будет юрисконсульт Белого дома

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Представлять президента США на процессе по его импичменту в сенате, скорее всего, будет юрисконсульт Белого дома Пэт Чиполлоне. Именно его фамилию назвал Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов, кто станет его главным представителем в рамках процедуры импичмента.

«Пэт делает хорошую работу. У нас есть несколько других юристов. Пэт – отличный юрисконсульт», - сказал американский лидер.

Как писал сайт kp.ru, 18 декабря Палата представителей конгресса США проголосовала за импичмент по двум статьям обвинения – «превышение полномочий» и «воспрепятствование конгрессу».

Трампа обвиняют в том, что он пытался помешать расследованию по импичменту, а также «подстрекал иностранное правительство» (то есть, Украину) к вмешательству в выборы в США, задерживая одобренную конгрессом военную помощь. Теперь слово за сенатом, который продолжит процесс разбирательства.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/734025" frameborder="0"></iframe> Трампу объявили импичмент.

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ИСТОЧНИК KP.RU