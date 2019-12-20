Защищать Трампа в сенате от импичмента будет Чиполлоне
Представлять президента США на процессе по его импичменту в сенате, скорее всего, будет юрисконсульт Белого дома Пэт Чиполлоне. Именно его фамилию назвал Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов, кто станет его главным представителем в рамках процедуры импичмента.
«Пэт делает хорошую работу. У нас есть несколько других юристов. Пэт – отличный юрисконсульт», - сказал американский лидер.
Как писал сайт kp.ru, 18 декабря Палата представителей конгресса США проголосовала за импичмент по двум статьям обвинения – «превышение полномочий» и «воспрепятствование конгрессу».
Трампа обвиняют в том, что он пытался помешать расследованию по импичменту, а также «подстрекал иностранное правительство» (то есть, Украину) к вмешательству в выборы в США, задерживая одобренную конгрессом военную помощь. Теперь слово за сенатом, который продолжит процесс разбирательства.
Трампу объявили импичмент.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Телефонный разговор Трампа с Зеленским: стенограмма
Беседа Дональда Трампа и Владимира Зеленского, за которую президента США пытаются подвергнуть импичменту, состоялась 25 июля. А 25 сентября ее обнародовал Белый дом (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Дональд Трамп, 45-й президент США»