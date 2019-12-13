Трамп рассчитывает на "справедливое" решение Сената по импичменту

СЕГОДНЯ 21:14 2019-12-13T21:54:21+03:00

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Президент США Дональд Трамп ожидает "справедливого" к себе отношения со стороны членов Сената, которым, вероятно, предстоит рассматривать дело об импичменте. Такую позицию озвучила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

Сайт kp.ru писал, что ранее юридический комитет Палаты представителей утвердил две статьи обвинения против главы государства. Ему вменяются препятствование расследованию и злоупотребление властью.

В Белом доме состоявшееся накануне голосование назвали позором и "отчаянной шарадой".

"Это мошенничество. Это то, чего нельзя допускать. Это очень плохо для нашей страны. Вы опошляете импичмент", - сказала Гришэм.

Она напомнила, что однажды к власти вновь могут прийти демократы, и тогда палата представителей будет под контролем республиканцев, которые, наверняка, не забудут обиды, передает РИА Новости.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/734025" frameborder="0"></iframe> Трампу объявили импичмент.

ИСТОЧНИК KP.RU