2019-12-13T21:54:21+03:00
Политика

Трамп рассчитывает на "справедливое" решение Сената по импичменту

Президента США обвиняют в злоупотреблении властью и препятствовании расследованию
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Пресс-секретарь Белого дома Стефани ГришэмПресс-секретарь Белого дома Стефани ГришэмФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп ожидает "справедливого" к себе отношения со стороны членов Сената, которым, вероятно, предстоит рассматривать дело об импичменте. Такую позицию озвучила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

Сайт kp.ru писал, что ранее юридический комитет Палаты представителей утвердил две статьи обвинения против главы государства. Ему вменяются препятствование расследованию и злоупотребление властью.

В Белом доме состоявшееся накануне голосование назвали позором и "отчаянной шарадой".

"Это мошенничество. Это то, чего нельзя допускать. Это очень плохо для нашей страны. Вы опошляете импичмент", - сказала Гришэм.

Она напомнила, что однажды к власти вновь могут прийти демократы, и тогда палата представителей будет под контролем республиканцев, которые, наверняка, не забудут обиды, передает РИА Новости.

Трампу объявили импичмент.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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