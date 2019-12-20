Израильская авиация в ответ на ракетный обстрел нанесла удар по ХАМАС

СЕГОДНЯ 02:58 2019-12-20T03:13:12+03:00

Израильские ВВС нанесли удар по ХАМАС в ответ на ракетный обстрел из Газы Фото: REUTERS

Кроме того, Израиль решил сократить границу рыболовной зоны сектора Газа

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В ответ на запущенную из сектора Газа ракету Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла воздушный удар по объектам палестинского движения ХАМАС.

«Авиация ЦАХАЛ атаковала подземную инфраструктуру и военно-морскую базу ХАМАС в южной части сектора Газа и укрепленный пункт боевиков в северной части палестинского анклава», - говорится в сообщении армейской пресс-службы, опубликованном на ее странице в Twitter.

Кроме того, власти еврейского государство приняло решение сократить границу рыболовной зоны сектора Газа до десяти морских миль, передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне ночью израильская система противовоздушной обороны (ПВО) «Железный купол» перехватила ракету, запущенную с территории палестинского анклава в сторону города Сдерот. Снаряд взорвался на открытой безлюдной местности, не причинив ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU