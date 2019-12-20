"Можно на время забыть": Синоптик прогнозирует отсутствие снега в ближайшую неделю в Москве

СЕГОДНЯ 07:39 2019-12-20T07:39:06+03:00

Уточняется, что в последние два дня погода в столице бьет температурные рекорды

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Главы Гидрометцентра России Роман Виильфанд рассказал, что столбик термометров в Москве в ближайшие дни будет доходить до отметки в 6 градусов тепла. При этом, специалист спрогнозировал полное отсутствие снега в течение недели.

Последние два дня погода в российской столице, по словам Вильфанда, бьет температурные рекорды.

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ИСТОЧНИК KP.RU