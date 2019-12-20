В США раскрыли похищение ребенка , которое произошло 55 лет назад

СЕГОДНЯ 07:53 2019-12-20T07:53:44+03:00

Жительница Чикаго родила сына, после чего в ее палату в роддоме зашла медсестра и забрала ребенка под предлогом осмотра, после чего бесследно исчезла с малышом

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Американские СМИ пишут, что ФБР раскрыло резонансный случай похищения новорожденного, произошедшего в Чикаго 55 лет назад.

Дело в том, что местная жительница по имени Дора Фрончак родила мальчика Пола 25 апреля 1964 года. На следующий же день в ее палату в роддоме зашла женщина, одетая как медсестра. Она забрала ребенка под предлогом осмотра, после чего бесследно исчезла вместе с младенцем.

Через четыре года полицейские нашли мальчика, который показался им подходящим кандидатом на роль разыскиваемого. В те времена еще не существовало теста ДНК, поэтому родство определили по форме ушей.

Однако спустя 55 лет выяснилось, что пара воспитывала не родного сына.

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ИСТОЧНИК KP.RU