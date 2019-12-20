Личные данные 250 миллионов пользователей Facebook утекли в Сеть

СЕГОДНЯ 09:22 2019-12-20T09:22:19+03:00

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В компании Facebook произошла крупная утечка личных данных пользователей База с именами, телефонами и уникальными идентификаторами соцсети 267 миллионов человек была обнаружена в открытом доступе в Интернете экспертами британской компании Comparitech. В заявлении компании говорится, что сайт, где всю информацию о реальных в основном американских пользователях Фейсбука можно было просто скачать, был обнаружен еще 14 декабря, но справиться с ним и выйти на предполагаемую страну, откуда была совершена атака, удалось только сейчас.

Эксперт по информационной безопасности, сотрудничающий с компанией, Боб Дьяченко считает, что утечка, скорее всего, произошла из-за незаконной операции по сбору данных или злоупотреблением службой API Facebook со стороны преступников во Вьетнаме. Узнав о существовании сайта, Дьяченко сразу направил жалобу интернет-провайдеру, и ресурс с личными данными пользователей Facebook был заблокирован.

Как говорится в отчете компании, такая массовая утечка может быть на руку как компаниям, рассылающим рекламные рассылки по СМС, так и любым злоумышленникам, которые с помощью этих данных могут подставлять пользователей.

Несмотря на все исследования утечки, пока понять, откуда именно данные "ушли" в Сеть, непонятно. Эксперт по безопасности выдвинул версию, что данные были украдены через Facebook API до того, как компания ограничила доступ к телефонным номерам в 2018 году, однако сервис по интегрированию сторонних сайтов с Facebook может до сих пор недостаточно надежно хранить информацию о пользователях.

Ранее kp.ru рассказывал о сбое в работе приложений Facebook и Instagram.

ИСТОЧНИК KP.RU