СЕГОДНЯ 10:00 2019-12-20T10:53:29+03:00

"Куда-то с рюкзаком ходил": Соседка рассказала о странностях Манюрова, который устроил стрельбу на Лубянке Фото: Михаил ФРОЛОВ

В результате трагедии в центре Москвы погиб один сотрудник ФСБ, еще пять человек получили ранения

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Вечером в четверг, 19 июня в самом центре Москвы, на Лубянке, произошла трагедия: 39-летний стрелок Евгений Манюров напал на здание ФСБ России. В результате инцидента погиб один сотрудник ФСБ, еще пять человек пострадали.

Соседка стрелка по лестничной клетке рассказала, что Евгений "ни с кем не дружил" и часто куда-то ходил "с рюкзаком и в камуфляжной форме".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/750768" frameborder="0"></iframe> Соседка по лестничной клетке рассказала о привычках Манюрова.Александр БОЙКО

- Мы с ним не общались. С бабушкой его, учительницей, здоровались, с ним нет. Он ни с кем не дружил, девушки у него не было. Постоянно куда-то ходил с рюкзаком в камуфляжной форме, - подчеркнула женщина.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что расследование этой трагедии продолжается. По месту жительства Евгения Манюрова прошли обыски. Представители ФСБ, прокуратуры и участковые опросили соседей. Дома у жителя Подольска обнаружили целый арсенал оружия. Всего было обнаружено семь стволов: газовое, травматическое, гладкоствольное, нарезное.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/750767" frameborder="0"></iframe> "Куда-то с рюкзаком ходил": соседка рассказала о странностях Евгения Манюрова, который устроил стрельбу на Лубянке.Старшая по подъезду, где жил стрелок, Светлана Александровна рассказала о своем соседе

ИСТОЧНИК KP.RU