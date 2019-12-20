"Украина идет к положению глубокой провинции": Пушков раскритиковал разгром памятника Горькому в Харькове

СЕГОДНЯ 12:03 2019-12-20T12:03:15+03:00

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Российский сенатор Алексей Пушков в своих соцсетях раскритиковал неизвестных, которые накануне разгромили памятник русскому писателю Максиму Горькому. По мнению сенатора, таким образом "Украина идет к положению глубокой провинции".

- На деле это известно, кто: те, кто кроме смс, в жизни ничего не читал, и для кого памятник может быть поставлен либо Бандере, либо Шухевичу. Украина уверенно идет к положению глубокой культурной провинции, - отметил Пушков.

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ИСТОЧНИК KP.RU