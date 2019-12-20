2019-12-20T14:54:13+03:00
Общество

Госдума предложила провести перепись всех сим-карт в России

Такую идею выдвинул зампред комитета ГД по образованию и науке Борис Чернышов
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Госдума предложила провести перепись всех сим-карт в РоссииГосдума предложила провести перепись всех сим-карт в РоссииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов заявил, что Роскомнадзор должен провести перепись сотовых абонентов и создать единую базу сим-карт.

По мнению зампреда, такое решение поможет в борьбе с серым рынком симок. Чернышов заявил, что сегодня злоумышленники оформляют карты на добросовестных абонентов без их ведома, а далее используют в преступных схемах.

- Это должно быть совместное движение как государства, так и бизнеса, ведь операторы получат более полное представление о том, кто является их абонентами, - отметил зампред.

Также Чернышов предложил запустить для проверки сведений зарегистрированных "симок" федеральную платформу-агрегатор для физических лиц и компаний. А также провести во всей стране инвентаризацию выданных и действующих сим-карт, пишет "РБК".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в России намерены легализовать eSIM, виртуальные сим-карты. Технология eSIM должна гарантировать тайну разговоров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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