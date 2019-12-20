2019-12-20T15:27:56+03:00
Экономика

Выплата «Газпромом» 3 млрд долларов может стать частью соглашения по газу с Киевом

Россия и Украина продолжат переговоры по вопросу газового контракта 20 декабря в Минске
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Выплата «Газпромом» 3 млрд долларов может стать частью соглашения по газу с КиевомВыплата «Газпромом» 3 млрд долларов может стать частью соглашения по газу с КиевомФото: REUTERS
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Соглашение между Москвой и Киевом по вопросу транзита российского газа через Украину может содержать пункт о выплате «Газпромом» около 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража. Об этом сообщил источник в российской делегации на консультациях по заключению газового договора.

«Частью пакетного соглашения по газу с Украиной может стать выплата "Газпромом" около 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража», - передает ТАСС его заявление.

Источник напомнил, что продолжение переговоров по вопросам транзита газа намечено на 20 декабря в Минске.

Напомним, 19 декабря в Берлине состоялись переговоры по транзиту газа и продлились около шести часов. Как писал сайт kp.ru, вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович сообшил, что Россия, Украина и ЕК достигли принципиального соглашения, однако не рассказал о подробностях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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