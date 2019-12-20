Закон не запрещает: Адвокат объяснил, что грозит за выброшенный из вертолета Gelandewagen
Адвокат правового центра «Человек и Закон» Вячеслав Лоскутов объяснил, что может грозит москвичам, которые в качестве развлечения выбросили из вертолета Mercedes Gelandewagen.
По словам юриста, подобная выходка не повлечет за собой никаких последствий, даже несмотря на то, что силовики начали проводить проверку. В случившемся сложно найти какие-либо нарушения. Главное, чтобы была соблюдена техника безопасности и не подвергалось риску чужое имущество, жизнь и здоровье.
- Закон не запрещает бросаться автомобилями, — объяснил Лоскутов телеканалу «360».
Максимум, за что смогут наказать блогеров, устроивших данную акцию, это нарушение правил дорожного движения.
- Если подобные акции не дают негативный пример, то больших проблем в этом не будет, — заключил адвокат.
Столичные гости наведались в Карелию 19 декабря, арендовали вертолет Ми-8 на 20 минут, заплатив за это 250 тысяч рублей. Обязательным условием было взять на борт «Мерседес - G-класса»1995 года выпуска. Когда вертолет набрал высоту в 300 метров, машину сбросили на землю. Как потом стало известно – причина экстравагантного поступка спор между блогерами.
По заверениям на видео владельца разбитого авто, это «заряженная» версия «АМG G-55». И не 1995, а 2018 года. Цена такого автомобиля стартует от 10 миллионов рублей.
В Карелии с вертолета сбросили "Гелендваген".Видео: "Столица на Онего"
ИСТОЧНИК KP.RU