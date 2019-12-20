Закон не запрещает: Адвокат объяснил, что грозит за выброшенный из вертолета Gelandewagen

СЕГОДНЯ 15:35 2019-12-20T15:35:59+03:00

Вот и все, что осталось от дорогого внедорожника. Фото: "Столица на Онего"

В Карелии блогеры на спор выбросили авто с высоты 300 метров

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Адвокат правового центра «Человек и Закон» Вячеслав Лоскутов объяснил, что может грозит москвичам, которые в качестве развлечения выбросили из вертолета Mercedes Gelandewagen.

По словам юриста, подобная выходка не повлечет за собой никаких последствий, даже несмотря на то, что силовики начали проводить проверку. В случившемся сложно найти какие-либо нарушения. Главное, чтобы была соблюдена техника безопасности и не подвергалось риску чужое имущество, жизнь и здоровье.

- Закон не запрещает бросаться автомобилями, — объяснил Лоскутов телеканалу «360».

Максимум, за что смогут наказать блогеров, устроивших данную акцию, это нарушение правил дорожного движения.

- Если подобные акции не дают негативный пример, то больших проблем в этом не будет, — заключил адвокат.

Столичные гости наведались в Карелию 19 декабря, арендовали вертолет Ми-8 на 20 минут, заплатив за это 250 тысяч рублей. Обязательным условием было взять на борт «Мерседес - G-класса»1995 года выпуска. Когда вертолет набрал высоту в 300 метров, машину сбросили на землю. Как потом стало известно – причина экстравагантного поступка спор между блогерами.

По заверениям на видео владельца разбитого авто, это «заряженная» версия «АМG G-55». И не 1995, а 2018 года. Цена такого автомобиля стартует от 10 миллионов рублей.

В Карелии с вертолета сбросили "Гелендваген".Видео: "Столица на Онего"

ИСТОЧНИК KP.RU