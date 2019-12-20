2019-12-20T15:35:59+03:00
Общество

Закон не запрещает: Адвокат объяснил, что грозит за выброшенный из вертолета Gelandewagen

В Карелии блогеры на спор выбросили авто с высоты 300 метров
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Вот и все, что осталось от дорогого внедорожника. Фото: "Столица на Онего"Вот и все, что осталось от дорогого внедорожника. Фото: "Столица на Онего"
Изменить размер текста:

Адвокат правового центра «Человек и Закон» Вячеслав Лоскутов объяснил, что может грозит москвичам, которые в качестве развлечения выбросили из вертолета Mercedes Gelandewagen.

По словам юриста, подобная выходка не повлечет за собой никаких последствий, даже несмотря на то, что силовики начали проводить проверку. В случившемся сложно найти какие-либо нарушения. Главное, чтобы была соблюдена техника безопасности и не подвергалось риску чужое имущество, жизнь и здоровье.

- Закон не запрещает бросаться автомобилями, — объяснил Лоскутов телеканалу «360».

Максимум, за что смогут наказать блогеров, устроивших данную акцию, это нарушение правил дорожного движения.

- Если подобные акции не дают негативный пример, то больших проблем в этом не будет, — заключил адвокат.

Столичные гости наведались в Карелию 19 декабря, арендовали вертолет Ми-8 на 20 минут, заплатив за это 250 тысяч рублей. Обязательным условием было взять на борт «Мерседес - G-класса»1995 года выпуска. Когда вертолет набрал высоту в 300 метров, машину сбросили на землю. Как потом стало известно – причина экстравагантного поступка спор между блогерами.

По заверениям на видео владельца разбитого авто, это «заряженная» версия «АМG G-55». И не 1995, а 2018 года. Цена такого автомобиля стартует от 10 миллионов рублей.

В Карелии с вертолета сбросили "Гелендваген".Видео: "Столица на Онего"

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Эксперт оценил возможность проводить экспресс-тест водителей на алкоголь
В Санкт-Петербурге начался саммит ЕАЭС
Закон не запрещает: Адвокат объяснил, что грозит за выброшенный из вертолета Gelandewagen
Выплата «Газпромом» 3 млрд долларов может стать частью соглашения по газу с Киевом
Яблоки для бабушки и селфи для отцов семейства: всероссийский Дед Мороз рассказал, что у него просят чаще всего
Придется подвинуться: "Роскосмос" найдет для американских астронавтов пару мест на "Союзах"
В Москве экстренные службы сняли мужчину с арки Крымского моста
Госдума предложила провести перепись всех сим-карт в России
Необычное "украшение": семья в США купила рождественскую ёлку, где пряталась живая сова
В Москве горит бывший автосервис, площадь пожара - 200 квадратов
Умерла Клодин Оже: французская актриса и девушка Джеймса Бонда
Подозреваемый в убийстве журналиста Шеремета подал в суд на Зеленского и главу МВД Украины
В ресторане в центре Москвы задержали группу дебоширов с пистолетами
Путин: РФ будет стремиться к заключению соглашения по газу с Украиной
Ученые: риск смерти от сердечных заболеваний зависит от месяца рождения человека
Стало известно, как будут считать голоса в "Голосе"
Из разряда «городских сумасшедших»: Преподаватель ВШЭ вспомнила о «лубянском стрелке»
С Нового года на 100 тысяч подорожают авто-любимчики среднего класса
Политолог объяснил, почему Трамп спешит запустить процесс по импичменту
С ума сошли: Людмила Максакова прокомментировала новости о своей госпитализации
"Украина идет к положению глубокой провинции": Пушков раскритиковал разгром памятника Горькому в Харькове