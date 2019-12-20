В Совфеде назвали «каплей в море» фонд США для финансирования энергопроектов Европы

СЕГОДНЯ 16:06 2019-12-20T16:06:23+03:00

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Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал предложение США создать фонд для финансирования энергетических проектов в Европе. Размер капитала, который будет направлен на эти цели, один миллиард долларов.

По мнению сенатора – «это капля в море для развития энергетики».

Сергей Цеков уверен, что США «стопроцентно преследуют свои цели».

- Задача у них — полностью «оседлать» европейский рынок, за счёт сжиженного газа прежде всего. Он не будет конкурентом нашему трубопроводному газу. Ничего у них не выйдет... Сидят, каждый день думают, что бы ещё такое придумать против энергодеятельности России в Европе, — комментирует RT политик.

Ранее сенатор Штатов от Республиканской партии Тед Круз заявил, что США путем санкций способны более чем на год задержать введение в эксплуатацию газопровода "Северный поток — 2".

- В то же время он навредит всей Европе, сделав Западную Европу более зависимой от российской энергии, более подверженной экономическому сдерживанию, - заявил политик .

ИСТОЧНИК KP.RU