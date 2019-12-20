2019-12-20T16:18:36+03:00
Экономика

Орешкин рассказал о результатах переговоров Путина и Лукашенко

Из 31 дорожной карты остались не решенными 3 блока вопросов [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Министр экономического развития России Максим Орешкин.Министр экономического развития России Максим Орешкин.Фото: Артем КИЛЬКИН
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По результатам переговоров президентов Белоруссии и России, Владимира Путина и Александра Лукашенко осталось три группы вопросов, которые необходимо решить для согласования всех дорожных карт. Об этом сообщил министр экономического развития России Максим Орешкин.

«Напомню, у нас 31 дорожная карта, 3 блока вопросов остались, которые мешают достигнуть пакетной договоренности», - сказал министр.

Орешкин рассказал, что были полностью согласованы вопросы в сфере связи, сельского хозяйства, таможни, а также урегулирования алкогольного рынка. Несогласованными остаются договоренности в налоговой, нефтяной и газовой сферах.

Напомним, предыдущие рабочая встреча белорусского и российского лидеров прошли в Сочи 8 декабря. Тогда глава Минэкономразвития рассказал, что стороны «очень плодотворно поработали», и в ходе переговоров позиции двух стран по вопросу нефти были «очень серьезно сближены».

Орешкин рассказал об итогах переговоров Путина и Лукашенко.Дмитрий СМИРНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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