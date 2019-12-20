В Польше отреагировали на слова Путина о Второй мировой войне

СЕГОДНЯ 17:35 2019-12-20T17:35:45+03:00

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Во время большой пресс-конференции Владимир Путин заявил о том, что Советский Союз никак нельзя считать инициатором Второй Мировой Войны. Он напомнил, что советские войска вошли в Польшу уже после "того, как польское правительство утратило контроль за своими вооруженными силами и за тем, что происходит на территории" страны. Президент подчеркнул, что к этому моменту польское правительство уже было в районе польско-румынской границы, поэтому вести переговоры было попросту не с кем.

- Прошу дать нам немного времени, чтобы проанализировать это высказывание, изучить его и решить, требует ли оно дипломатической реакции, - заявил замглавы польского МИД Шимон Шинковский вель Сенк. Его слова передает РИА Новости.

Напомним, большая пресс-конференция Владимира Путина прошла 19 декабря. В этом году президент отвечал на вопросы журналистов на протяжении 4 часов 19 минут. Всего на мероприятие было приглашено 1895 журналистов со всей России, но задать свой вопрос успели не все. Сайт kp.ru опубликовал полную стенограмму конференции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/750714" frameborder="0"></iframe> Самые яркие фразы Путина на большой пресс-конференции 2019.19 декабря 2019 года президент РФ Владимир Путин провел 15 большую пресс-конференцию, Вспоминаем самые яркие высказывания

ИСТОЧНИК KP.RU