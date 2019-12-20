2019-12-20T17:35:45+03:00
Политика

В Польше отреагировали на слова Путина о Второй мировой войне

МИД пока не решил, требуют ли слова российского лидера дипломатической реакции
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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В польском МИД отреагировали на слова Путина о Второй мировой войнеВ польском МИД отреагировали на слова Путина о Второй мировой войнеФото: EAST NEWS
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Во время большой пресс-конференции Владимир Путин заявил о том, что Советский Союз никак нельзя считать инициатором Второй Мировой Войны. Он напомнил, что советские войска вошли в Польшу уже после "того, как польское правительство утратило контроль за своими вооруженными силами и за тем, что происходит на территории" страны. Президент подчеркнул, что к этому моменту польское правительство уже было в районе польско-румынской границы, поэтому вести переговоры было попросту не с кем.

- Прошу дать нам немного времени, чтобы проанализировать это высказывание, изучить его и решить, требует ли оно дипломатической реакции, - заявил замглавы польского МИД Шимон Шинковский вель Сенк. Его слова передает РИА Новости.

Напомним, большая пресс-конференция Владимира Путина прошла 19 декабря. В этом году президент отвечал на вопросы журналистов на протяжении 4 часов 19 минут. Всего на мероприятие было приглашено 1895 журналистов со всей России, но задать свой вопрос успели не все. Сайт kp.ru опубликовал полную стенограмму конференции.

Самые яркие фразы Путина на большой пресс-конференции 2019.19 декабря 2019 года президент РФ Владимир Путин провел 15 большую пресс-конференцию, Вспоминаем самые яркие высказывания

ИСТОЧНИК KP.RU

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