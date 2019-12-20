Медведев прокомментировал возможное снижение допустимого порога превышения скорости
Премьер-министр России Дмитрий Медведев не поддерживает идею о снижении порога ненаказуемого превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч. Об этом рассказал пресс-секретарь главы российского правительства Олег Осипов.
«Вряд ли в ближайшей перспективе решение о снижении нештрафуемого порога до 10 км/ч будет принято», - сказал представитель премьера и отметил, что в Министерстве внутренних дел тоже не поддерживает такую меру.
Напомним, ранее Медведев заявил,что подобная разница скорости «на машине не ловится», и зачастую даже не фиксируется водителем по спидометру, особенно если речь идет о не новых автомобилях.
Как писал сайт kp.ru, 20 декабря вице-премьер Максим Акимов сообщил, что инициативу о снижении порога скорости поддержали в правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения и законодательное решение может быть принято уже в следующем году. Однако он добавил, что это «тонкий вопрос» и такую меру должно принимать руководство страны.
ИСТОЧНИК KP.RU