Медведев прокомментировал возможное снижение допустимого порога превышения скорости

СЕГОДНЯ 19:46 2019-12-20T19:46:30+03:00

Ранее вице-премьер Акимов заявил, что подобное решение может быть принято уже в следующем году

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев не поддерживает идею о снижении порога ненаказуемого превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч. Об этом рассказал пресс-секретарь главы российского правительства Олег Осипов.

«Вряд ли в ближайшей перспективе решение о снижении нештрафуемого порога до 10 км/ч будет принято», - сказал представитель премьера и отметил, что в Министерстве внутренних дел тоже не поддерживает такую меру.

Напомним, ранее Медведев заявил,что подобная разница скорости «на машине не ловится», и зачастую даже не фиксируется водителем по спидометру, особенно если речь идет о не новых автомобилях.

Как писал сайт kp.ru, 20 декабря вице-премьер Максим Акимов сообщил, что инициативу о снижении порога скорости поддержали в правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения и законодательное решение может быть принято уже в следующем году. Однако он добавил, что это «тонкий вопрос» и такую меру должно принимать руководство страны.

ИСТОЧНИК KP.RU