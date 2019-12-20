Британский парламент впервые одобрил законопроект о Brexit

СЕГОДНЯ 20:38 2019-12-20T20:38:00+03:00

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В пятницу, 20 декабря, депутаты Палаты общин впервые одобрили законопроект о выходе Великобритании из Евросоюза. За документ проголосовали 358 парламентариев, против - 234.

Ранее депутаты четыре раза отклоняли проекты выхода королевства из ЕС.

Теперь законопроект должны согласовать обе палаты парламента, а королева Великобритании Елизавета II - подписать документ в ближайшие недели. После этого премьер-министр Соединённого Королевства Борис Джонсон сможет сдержать свое обещание и осуществить Brexit до 31 января 2020 года.

Напомним, такой результат голосования стал возможен после переназначением Джонсона на пост главы правительства Британии. Большинство избирателей Соединённого королевства проголосовали в пользу консервативной партии, после чего соратники премьера получили более 360 мест в парламенте.

ИСТОЧНИК KP.RU