Курс евро впервые с марта 2018 года упал ниже 69 рублей

СЕГОДНЯ 21:09 2019-12-20T21:09:57+03:00

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В ходе торгов на Московской бирже в пятницу, 20 декабря, курс европейской валюты впервые с марта 2018 года опустился ниже 69 рублей. Евро подешевело на 44 копейки по сравнению с предыдущими показателями и теперь торгуется по 68,97 рубля за единицу валюты.

«Американец» также потерял в цене. Он подешевел на 33 копейки, опустившись до 62,07 рубля.

Напомним, к концу прошлой недели рубль также укрепился. 12 декабря курс американской валюты впервые с июля опустился ниже 63 рублей и торговался по 62,73 рубля. За прошедшую неделю доллар потерял в цене почти 70 копеек.

Евро на прошлой неделе также значительно подешевел и впервые с сентября упал ниже 70 рублей. За день 12 декабря «европеец» потерял в цене 68 копеек и опустился до 69,77 рубля. Таким образом, за прошедшую неделю он потерял больше рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU