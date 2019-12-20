2019-12-20T21:09:57+03:00
Экономика

Курс евро впервые с марта 2018 года упал ниже 69 рублей

Доллар опустился почти до 62 рублей
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Курс евро впервые с марта 2018 года упал ниже 69 рублейКурс евро впервые с марта 2018 года упал ниже 69 рублейФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В ходе торгов на Московской бирже в пятницу, 20 декабря, курс европейской валюты впервые с марта 2018 года опустился ниже 69 рублей. Евро подешевело на 44 копейки по сравнению с предыдущими показателями и теперь торгуется по 68,97 рубля за единицу валюты.

«Американец» также потерял в цене. Он подешевел на 33 копейки, опустившись до 62,07 рубля.

Напомним, к концу прошлой недели рубль также укрепился. 12 декабря курс американской валюты впервые с июля опустился ниже 63 рублей и торговался по 62,73 рубля. За прошедшую неделю доллар потерял в цене почти 70 копеек.

Евро на прошлой неделе также значительно подешевел и впервые с сентября упал ниже 70 рублей. За день 12 декабря «европеец» потерял в цене 68 копеек и опустился до 69,77 рубля. Таким образом, за прошедшую неделю он потерял больше рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Со следующего года за водку и коньяк придётся платить больше
Совбезе ООН отклонил резолюцию по Сирии из-за позиции России и Китая
Москва и Киев подписали протокол по транзиту газа
В Госдуме оценили перспективу снижения нештрафуемого порога превышения скорости
Курс евро впервые с марта 2018 года упал ниже 69 рублей
В Пенсионном фонде рассказали, когда будут выплачиваться январские пенсии
Британский парламент впервые одобрил законопроект о Brexit
Италия стала лидером в рейтинге нарушителей антидопинговых правил
При столкновении катера и яхты в Таиланде серьезно пострадала россиянка
Медведев прокомментировал возможное снижение допустимого порога превышения скорости
Hi-Tech Mail запускает голосование за лучший смартфон
В автобусе в Реутове нашли похожий на бомбу предмет
В России хотят увеличить штрафы за превышение скорости
Умер один из пострадавших в результате стрельбы на Лубянке
Starliner планируют вернуть на Землю в течение 48 часов
Лукашенко рассказал, что Минск и Москва концептуально договорились по энергоносителям
Глава «Нафтогаза» считает, что для заключения договора по газу мало времени
В Польше отреагировали на слова Путина о Второй мировой войне
Глава NASA рассказал о проблемах с запуском Starliner
МИД Украины не согласился со словами Путина об исконно русских землях
Бастрыкин выразил соболезнования родным и близким погибшего при стрельбе на Лубянке
Специалист поддержал проведение инвентаризации действующих сим-карт
Орешкин рассказал о результатах переговоров Путина и Лукашенко
Эрдоган пообещал зеркальный ответ на санкции против "Турецкого потока"
В Совфеде назвали «каплей в море» фонд США для финансирования энергопроектов Европы
Домодедово и Шереметьево вновь получили сообщения о «минировании»
Эксперт оценил возможность проводить экспресс-тест водителей на алкоголь