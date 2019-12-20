2019-12-20T17:28:00+03:00
Политика

В правительстве поддержали снижение допустимого порога превышения скорости до 10 км/ч

Вице-премьер Акимов рассказал, что законодательные решения могут принять уже в следующем году
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В правительстве подержали снижение допустимого порога превышения скорости до 10 км/чВ правительстве подержали снижение допустимого порога превышения скорости до 10 км/чФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В следующем году в России может быть снижен порог ненаказуемого превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч. Соответствующую меру поддержала правительственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения. Об этом сообщил вице-премьер Максим Акимов.

«Я рассчитываю, что необходимые законодательные решения примем в течение следующего года, если будем поддержаны», - сказал он.

Акимов отметил, что это «тонкий вопрос», который должен приниматься руководством страны. По его словам, правкомиссия рассмотрела различные варианты ужесточения ответственности за превышение скорости, а также идею делегирования полномочий по снижению нештрафуемого порога на региональный уровень.

Напомним, в конце сентября Министерство внутренних дел поддержало идею. Однако во время приема граждан в центральном офисе партии «Единая Россия» в Москве премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что решение о снижении порога ненаказуемого превышения скорости пока не принято. При этом глава правительства отметил, что такая разница в скорости «на машине не ловятся, особенно когда речь идет о машинах не очень новых».

ИСТОЧНИК KP.RU

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