Москва и Киев заключат контракт по транзиту газа сроком на 5 лет

СЕГОДНЯ 22:51 2019-12-20T22:51:06+03:00

Переговоры в Минске завершились взаимовыгодными решениями для России, Украины и Евросоюза

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Москва и Киев заключат новый контракт по транзиту российского газа через Украину сроком на 5 лет. Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Козак.

По словам Козака, прошедшие в Минске переговоры между Украиной, Россией и Еврокомиссия завершились взаимовыгодными решениями для всех сторон. Более того, он заявил, что Москва и Киев урегулировали взаимные претензии и «больше судебных исков и споров не будет».

В Еврокомиссии подтвердили, что был подписан протокол, определяющий договоренности долгосрочного транзита со следующего года.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в пятницу, 20 декабря, в Минске состоялись переговоры по вопросу транзита российского газа. Представитель «Газпрома» сообщил, что стороны подписали протокол договоренностей, а Россия и Украина смогли урегулировать взаимные требования.

ИСТОЧНИК KP.RU