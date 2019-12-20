2019-12-20T21:49:53+03:00
Политика

Москва и Киев подписали протокол по транзиту газа

Представитель Газпрома рассказал об урегулировании взаимных требований
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Москва и Киев подписали протокол договоренностейМосква и Киев подписали протокол договоренностейФото: REUTERS
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В ходе прошедших в Минске переговоров Москва и Киев подписали протокол договоренностей по вопросу транзита российского газа через Украину.

«Российская и украинская стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины», - сообщил представитель «Газпрома».

Представитель российской компании также сообщил, что в ходе встречи стороны урегулировали взаимные требования.

Как писал сайт kp.ru, российскую сторону на переговорах представляли глава «Газпром» Алексей Миллер, вице-премьер Дмитрий Козак и глава Минэнерго Александр Новак.

Напомним, днем ранее, 19 декабря, вице-президент ЕК Марош Шефчович сообщил, что на встрече в Берлине Москва, Киев и Еврокомиссия достигли принципиального соглашения, но не рассказал о подробностях. Позже появилось сообщение о том, что частью контракта по газу может стать выплата «Газпромом» 3 млрд долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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