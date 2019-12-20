Супруг королевы Елизаветы II попал в больницу

20 Дек. 23:57 2019-12-20T23:57:05+03:00

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Супруг королевы Елизаветы II принц Филипп попал в больницу. Его госпитализировали 20 декабря в госпиталь короля Эдуарда VII в Лондоне.

В момент когда принцу стало плохо, он находился в Норфолке. Там Ее Величество традиционно встречает Рождество. В поместье королева уезжает за несколько дней до праздника, по пути проверяет, как украшены имения к знаменательной дате. А на Рождество за столом в Норфорке собирается вся венценосная семья.

По предварительным данным, причиной госпитализации герцога Эдинбургского послужили старые заболевания. Обследование планировалось заранее, и госпитализация не является экстренной. Планируется, что в медучреждении он проведет несколько дней.

На расширенном обследовании настоял королевский доктор, пишет газета "Известия".

В январе 2019 года принц Филипп за рулем Land Rover угодил в страшное ДТП в графстве Норфолк, столкнувшись с автомобилем Kia. От столкновения машины перевернулись. И просто чудо, что и он, и сидевшие во втором авто две женщины с ребенком не погибли. Последние отделались легкими травмами.

ИСТОЧНИК KP.RU