Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, включающий санкции против "Северного потока-2"

СЕГОДНЯ 05:13 2019-12-21T05:13:49+03:00

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Президент США Дональд Трамп подписал 20 декабря подписал оборонный бюджет страны на 2020 год. Он включает в себя санкции в отношении "Северного потока-2", средства на "противодействие России" и военная помощь Украине. Оборонный бюджет составляет 738 миллиардов долларов. В 2019 году, для сравнения, на это было отведено 716 миллиардов.

Отмечается, что на нужды Пентагона выделяется 635 миллиардов долларов, еще 71,5 миллиард направляется на противодействие терроризма в в Афганистане, Сирии, Йемене и других странах, а также на продолжение военных операций в указанных. На поддержание боеготовности ядерного оружия и его модернизацию по линии Министерства энергетики США выделили 31,5 миллиард долларов. На военную помощь Украине направят 300 миллионов долларов. Для противодействия России в рамках Европейской инициативы сдерживания выделяется также 734 миллиона долларов.

Также в бюджете есть отдельные пункты, в которых прописаны санкции в отношении судов, занимающихся работой над проектами "Северный поток-2" и "Турецкий поток" на глубине свыше 30 метров. Под ограничительные меры также попадают и суда, которые участвуют в проектах, преемственных по отношению к любому из них".

Напомним, как писал сайт kp.ru, положение о санкциях было внесено 7 декабря, 10 декабря члены Палаты представителей и Сената Конгресса США согласовали оборонный бюджет, в который входят санкции против "Северного потока-2". Накануне подписания оборонного бюджета стало известно, что один из подрядчиков приостановил работу над проектом, опасаясь ограничительных мер.

ИСТОЧНИК KP.RU