Nord Stream 2 подтвердил приостановку работы над «Северным потоком – 2»

СЕГОДНЯ 13:05 2019-12-21T13:05:44+03:00

Оператор проекта пообещал, что строительство продолжится, поскольку трубопровод необходим для безопасности поставок энергоносителей в Европу

Изменить размер текста: A A

После введения американских санкций укладка газопровода «Северного потока – 2» прекращена до получения юридических, технических и экологических разъяснений. Об этом сообщил оператор проекта Nord Stream 2.

Как передает ТАСС в компании Nord Stream 2 заявили, что «Северный поток – 2» имеет «важное значение для безопасности поставок энергоносителей в Европу», поэтому компании, участвующие в реализации проекта «будут работать над его завершением в кратчайшие сроки».

В Еврокомиссии заявили, что Евросоюз выступает против введения Вашингтоном санкций в отношении компаний ЕС, ведущих законный бизнес.

Как ранее писал сайт kp.ru, стало известно о том, что швейцарско-нидерландская компания Allseas, которая занимается укладкой почти всего участка трубопровода, приостановила свою работу из-за угрозы санкций США.

Напомним, в тот же день, 20 декабря, президент США подписал законопроект об оборонном бюджете на 2020 год. В документе есть пункт о введении санкций против компаний, занимающихся реализацией проекта «Северный поток - 2».

ИСТОЧНИК KP.RU