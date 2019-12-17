2019-12-17T20:54:26+03:00
В мире

Сенат США одобрил оборонный бюджет с санкциями против «Северного потока - 2»

Вашингтон выделит на военные цели 738 миллиардов долларов
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Сената США одобрил оборонный бюджет с санкциями против «Северного потока - 2»Сената США одобрил оборонный бюджет с санкциями против «Северного потока - 2»Фото: REUTERS
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Сенат Соединенных Штатов принял законопроект об оборонном бюджете на 2020 год с положением о введении санкций против компаний, которые занимаются реализацией проекта газопровода «Северный поток - 2» и о военной помощи Украине.

Теперь законопроект поступит на подписание президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу.

Напомним, положение о санкциях было внесено 7 декабря, 10 декабря члены Палаты представителей и Сената Конгресса США согласовали оборонный бюджет страны на 2020 год в размере 738 миллиардов долларов.

Как писал сайт kp.ru, сенаторы предложили включить ограничительные меры в отношении «Северного потока - 2» в оборонный бюджет страны, поскольку утверждают, что проект якобы необходим России для распространения своего «вредоносного» влияния в Европе. При этом Вашингтон заявил, что времени на разработку отдельного закона нет, поэтому положение о санкциях необходимо вносить в бюджет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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