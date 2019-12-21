СЕГОДНЯ 14:31 2019-12-21T14:31:09+03:00

В Германии назвали санкции против «Северного потока - 2» покушением на независимость европейцев Фото: REUTERS

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Вашингтон покушается на независимость европейцев при помощи введения санкций против компаний, который реализуют проект газопровода «Северного потока – 2». Такую точку зрения высказал Глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге Рольф Мютцених

«ЕС и Германия для Трампа, очевидно, не партнеры, но платящие дань вассалы», - подчеркнул депутат.

Мютцених пообещал, что Германия и Евросоюз «не прогнутся под этими шантажистскими методами». По его словам, европейская энергетическая политика решается в Европе, а не в Вашингтоне и американские ограничения не остановят строительство «Северного потока – 2», но лишь замедлят его.

Американские санкции политик назвал попыткой осложнить трансатлантические отношения и возложить бремя для двусторонних отношений.

Как писал сайт kp.ru, после того, как президент США Дональд Трамп подписал законопроект об оборонном бюджете на 2020 год с пунктом о санкциях против газопровода, швейцарско-нидерландская компания Allseas, которая занимается реализацией проекта, приостановила свою работу.

ИСТОЧНИК KP.RU