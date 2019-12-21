Погода на последнюю неделю декабря 2019 года: Похолодает, но снег выпадет только «как косметическое убранство»

СЕГОДНЯ 15:54 2019-12-21T15:57:35+03:00

Суровых морозов в 2019 году не будет, но синоптики напоминают - впереди еще несколько зимних месяцев Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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Какой будет погода в последнюю неделю декабря и новый год, рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире Радио «Комсомольская правда». Аномально теплая погода постепенно уходит, и в центральную часть России возвращаются минусовые температуры. Хотя декабрь 2019 года войдет в число самых малоснежных зимних месяцев. Сугробов если и стоит ждать, то уже в той части зимы, что приходится на 2020 год.

- Оттепель завершится уже со вторника, - рассказал Евгений Тишковец. – А к четвергу столбики термометров приблизятся к околонулевым значениям. После 27 и 28 числа, в последние дни декабря температурный фон приобретет слабоотрицательные значения. Ночные температуры понизятся до -3 -8 и днем -5.

Осадки выпадут локально. Однако, сильных и повсеместных снегопадов не будет.

- Снега, конечно, хотелось бы побольше, но есть надежда на косметическое зимнее убранство, - сказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос».

ИСТОЧНИК KP.RU