Погода на последнюю неделю декабря 2019 года: Похолодает, но снег выпадет только «как косметическое убранство»
Какой будет погода в последнюю неделю декабря и новый год, рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире Радио «Комсомольская правда». Аномально теплая погода постепенно уходит, и в центральную часть России возвращаются минусовые температуры. Хотя декабрь 2019 года войдет в число самых малоснежных зимних месяцев. Сугробов если и стоит ждать, то уже в той части зимы, что приходится на 2020 год.
- Оттепель завершится уже со вторника, - рассказал Евгений Тишковец. – А к четвергу столбики термометров приблизятся к околонулевым значениям. После 27 и 28 числа, в последние дни декабря температурный фон приобретет слабоотрицательные значения. Ночные температуры понизятся до -3 -8 и днем -5.
Осадки выпадут локально. Однако, сильных и повсеместных снегопадов не будет.
- Снега, конечно, хотелось бы побольше, но есть надежда на косметическое зимнее убранство, - сказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос».
ИСТОЧНИК KP.RU