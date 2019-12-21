2019-12-21T15:57:35+03:00
Общество

Погода на последнюю неделю декабря 2019 года: Похолодает, но снег выпадет только «как косметическое убранство»

Синоптики не прогнозируют обильных снегопадов
Юлия САЛЬНИКОВАВалерия ЛЫСЕНКО
Поделиться:
Комментарии: comments2
Суровых морозов в 2019 году не будет, но синоптики напоминают - впереди еще несколько зимних месяцевСуровых морозов в 2019 году не будет, но синоптики напоминают - впереди еще несколько зимних месяцевФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

Какой будет погода в последнюю неделю декабря и новый год, рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире Радио «Комсомольская правда». Аномально теплая погода постепенно уходит, и в центральную часть России возвращаются минусовые температуры. Хотя декабрь 2019 года войдет в число самых малоснежных зимних месяцев. Сугробов если и стоит ждать, то уже в той части зимы, что приходится на 2020 год.

- Оттепель завершится уже со вторника, - рассказал Евгений Тишковец. – А к четвергу столбики термометров приблизятся к околонулевым значениям. После 27 и 28 числа, в последние дни декабря температурный фон приобретет слабоотрицательные значения. Ночные температуры понизятся до -3 -8 и днем -5.

Осадки выпадут локально. Однако, сильных и повсеместных снегопадов не будет.

- Снега, конечно, хотелось бы побольше, но есть надежда на косметическое зимнее убранство, - сказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Растратили капитал симпатий": В Совете при президенте Польши назвали власти США "болванами"
Погода на последнюю неделю декабря 2019 года: Похолодает, но снег выпадет только «как косметическое убранство»
В Северной Корее предупредили - США «дорого заплатит» за любую критику прав человека в стране
Джоан Роулинг обогнала Мишель Обаму в списке самых богатых писателей 2019 года
В МИД заявили о продолжении реализации экономических проектов вне зависимости от «чьих либо санкций»
Более 40 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах
Посол Украины в США считает, что в ООН сформировалась российская «агентурная сеть»
В Германии назвали санкции против «Северного потока - 2» покушением на независимость европейцев
Росстат подсчитал стоимость новогоднего стола для россиян в этом году
В «Газпроме» рассказали о соглашениях с «Оператором ГТС Украины» и «Нафтогазом»
В Сирии боевики атаковали три объекта нефтегазового комплекса
В Баку экстренно сел летевший в Москву самолет
Nord Stream 2 подтвердил приостановку работы над «Северным потоком – 2»