«Вызывайте полицию»: В Twitter узнали истинный возраст Белоснежки и принца Флориана
В соцсетях обсуждают сказку про Белоснежку. Внимание пользователей привлекла пост девушки, которая «вычислила» истинный возраст спящей красавицы. Главной героине сказки оказалось всего 14 лет, а ее избранник, принц Флориан, вдвое старше, ему 31 год. Запись собрала больше 200 тысяч репостов. В твиттер стали размышлять, насколько в таком контексте это добрая сказка. Автор записи выразила свое мнение лаконично – рядом записью о возрасте главных героев она написала – «вызывайте полицию».
Другие пользователи заметили, что выбор такой молодой избранницы – не главная странность Флориана.
- Ничего, что он с мертвой девушкой целовался? – писали пользователи в твиттер.
- Не удивительно, что они мне никогда не нравились.
Кто-то предположил, что в оригинальной истории Белоснежке было всего 7 лет. Пользователи выдвигали разные теории, что красавица проспала несколько лет и за эти годы повзрослела.
Согласны с расчетом возраста были не все. Другие пользователи нашли в Сети информацию о том, что Флориану всего 18 лет, а не 31, и вспомнили про возраст других сказочных героев. Например, Рапунцель 18 лет, а ее избраннику Юджину - 26.
Сайт kp.ru писал, что компания Disney впервые создала принцессу-латиноамериканку в 2015 году, а в 2019 году стало известно, что Русалочку сыграет темнокожая актриса.
ИСТОЧНИК KP.RU