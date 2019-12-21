«Вызывайте полицию»: В Twitter узнали истинный возраст Белоснежки и принца Флориана

СЕГОДНЯ 16:36 2019-12-21T16:45:53+03:00

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В соцсетях обсуждают сказку про Белоснежку. Внимание пользователей привлекла пост девушки, которая «вычислила» истинный возраст спящей красавицы. Главной героине сказки оказалось всего 14 лет, а ее избранник, принц Флориан, вдвое старше, ему 31 год. Запись собрала больше 200 тысяч репостов. В твиттер стали размышлять, насколько в таком контексте это добрая сказка. Автор записи выразила свое мнение лаконично – рядом записью о возрасте главных героев она написала – «вызывайте полицию».

Другие пользователи заметили, что выбор такой молодой избранницы – не главная странность Флориана.

- Ничего, что он с мертвой девушкой целовался? – писали пользователи в твиттер.

- Не удивительно, что они мне никогда не нравились.

Кто-то предположил, что в оригинальной истории Белоснежке было всего 7 лет. Пользователи выдвигали разные теории, что красавица проспала несколько лет и за эти годы повзрослела.

Согласны с расчетом возраста были не все. Другие пользователи нашли в Сети информацию о том, что Флориану всего 18 лет, а не 31, и вспомнили про возраст других сказочных героев. Например, Рапунцель 18 лет, а ее избраннику Юджину - 26.

Сайт kp.ru писал, что компания Disney впервые создала принцессу-латиноамериканку в 2015 году, а в 2019 году стало известно, что Русалочку сыграет темнокожая актриса.

ИСТОЧНИК KP.RU