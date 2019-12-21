2019-12-21T17:36:52+03:00
Политика

Козак назвал объем транзитного газа через Украину коммерческой тайной

В «Газпроме» договорились с "Нафтогазом" о размере оплаты услуг по транзиту
Юлия САЛЬНИКОВА
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Контракт заключили на летКонтракт заключили на летФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Компании "Газпром" и украинский "Нафтогаз" подпишут договор на транзит российского газа на пять лет. Пот этом каковы объемы газа, не сообщается, вице-премьер России Дмитрий Козак сообщил, что это коммерческая тайна. Он подтвердил, что 20 декабря стороны закончили переговоры и "открыли форточку возможностей". В России надеются, что в будущем она станет "дверью", чтобы можно было конструктивно решать проблемы.

-Хотел бы сказать спасибо. Боюсь, что без координирующей роли с украинской стороны, договоренности бы не получилось. Эту роль с украинской стороны взял на себя Ермак [помощник президента Украины Андрей Ермак], - приводит слова российского вице-премьера ТАСС.

В 2024 году стороны могут вновь перейти к обсуждению условий для продления договора на транзит газа, рассматривается вариант, что следующий контракт будет уже на 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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