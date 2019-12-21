СЕГОДНЯ 14:08 2019-12-21T14:08:00+03:00

В «Газпроме» рассказали о соглашениях с «Оператором ГТС Украины» и «Нафтогазом» Фото: REUTERS

Алексей Миллер сообщил, что Киев гарантирует предсказуемость и экономическую обоснованность тарифов на газ

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«Газпром» подпишет межоператорское соглашение с независимым оператором газотранспортной системы (ГТС) Украина, а с «Нафтогазом» - соглашение на бронирование мощностей. Об этом сообщил глава российской компании Алексей Миллер.

Он уточнил, что в рамках пятилетнего контракта, в 2020 году через Украину будет транзитироваться 65 млрд куб. м российского газа, а в 2021-2024 годах - 40 млрд куб м (при условии конкурентного тарифа).

Глава «Газпрома» отметил, что Киев гарантирует независимость регулятора, предсказуемость и экономическую обоснованность тарифов, а также защиту интересов заказчика транзита.

В «Газпроме» сообщили, что в субботу, 21 декабря, в Вене готовят межоператорское соглашение с Нафтогаз.

Напомним, днем ранее, 20 декабря, Москва и Киев подписали протокол по транзиту российского газа через Украину. Вице-премьер России Дмитрий Козак сообщил, что были урегулированы взаимные требования и будет заключен пятилетний договор.

ИСТОЧНИК KP.RU