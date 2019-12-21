2019-12-21T14:08:00+03:00
Экономика

В «Газпроме» рассказали о соглашениях с «Оператором ГТС Украины» и «Нафтогазом»

Алексей Миллер сообщил, что Киев гарантирует предсказуемость и экономическую обоснованность тарифов на газ
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments8
В «Газпроме» рассказали о соглашениях с «Оператором ГТС Украины» и «Нафтогазом»В «Газпроме» рассказали о соглашениях с «Оператором ГТС Украины» и «Нафтогазом»Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

«Газпром» подпишет межоператорское соглашение с независимым оператором газотранспортной системы (ГТС) Украина, а с «Нафтогазом» - соглашение на бронирование мощностей. Об этом сообщил глава российской компании Алексей Миллер.

Он уточнил, что в рамках пятилетнего контракта, в 2020 году через Украину будет транзитироваться 65 млрд куб. м российского газа, а в 2021-2024 годах - 40 млрд куб м (при условии конкурентного тарифа).

Глава «Газпрома» отметил, что Киев гарантирует независимость регулятора, предсказуемость и экономическую обоснованность тарифов, а также защиту интересов заказчика транзита.

В «Газпроме» сообщили, что в субботу, 21 декабря, в Вене готовят межоператорское соглашение с Нафтогаз.

Напомним, днем ранее, 20 декабря, Москва и Киев подписали протокол по транзиту российского газа через Украину. Вице-премьер России Дмитрий Козак сообщил, что были урегулированы взаимные требования и будет заключен пятилетний договор.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Посол Украины в США считает, что в ООН сформировалась российская «агентурная сеть»
В Германии назвали санкции против «Северного потока - 2» покушением на независимость европейцев
Росстат подсчитал стоимость новогоднего стола для россиян в этом году
В «Газпроме» рассказали о соглашениях с «Оператором ГТС Украины» и «Нафтогазом»
В Сирии боевики атаковали три объекта нефтегазового комплекса
В Баку экстренно сел летевший в Москву самолет
Nord Stream 2 подтвердил приостановку работы над «Северным потоком – 2»
Правительство одобрило увеличение штрафов за пропаганду наркотических средств в интернете
«Лекарство для страны»: Потанин оправдал реформы 90-х
Специалисты рассказали о новом полезном свойстве кофеина
Захарова заявила, что США скоро потребуют прекратить дышать
СК: Родченков удалённо внёс изменения в базу данных Московской лаборатории
Небензя рассказал о проигравших по итогам заседания Совбеза ООН по гумпомощи Сирии
Россия успешно завершила испытания ПВО «Гибка-С»
Маск пожелал удачной посадки не долетавшему до МКС Starliner
Россиянам рассказали, как правильно пить в Новый год
Корпоратив партии Зеленского назвали «пиром во время чумы»
Forbes назвал самых неудачливых миллиардеров года
В Норвегии сообщили о радиопомехах из-за испытаний российского фрегата
Белый дом отказался от требований срочно выделить военную помощи Киеву
Трамп объявил о создании Космических войск США
США потребовали прекратить укладку "Северного потока-2"
Эксперты сообщили о росте цен на новогодние подарки
Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, включающий санкции против "Северного потока-2"
Диетолог рассказал, сколько красной игры можно съесть за новогодним столом
Подрядчик "Северного потока-2" приостановил работу над проектом из-за санкций США
Врачи рассказали, как лучше справиться с алкогольным отравлением