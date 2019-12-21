Министр энергетики Украины сообщил о повышении тарифа на транзит российского газа

СЕГОДНЯ 18:11 2019-12-21T18:15:06+03:00

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Глава минэнерго Украины Алексей Оржель сообщил о повышении тарифа на транзит российкого газа. При этом он не стал уточнять, насколько этот показатель будут увеличивать в новом договоре. Сам документ еще не подписан. В пятницу 20 декабря состоялись переговоры между представителями «Газпрома» и «Нафтогаза». Сторонам удалось договориться, речь идет о соглашении на пять лет. Правда, объем газа не называют – это коммерческая тайна.

- Есть четкое понимание сторон, что тариф должен расти, - приводит слова украинского министра ТАСС.

Тариф увеличат на транспортрвку газа, размер тарифа определит украинский регулятор.

Алексей Оржель сообщил, что рассчитывает на подписание соглашения с российской компанией до 1 января. Газовый контракт на поставку и транспортировку истекает в конце 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU