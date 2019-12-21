«Мы всегда надеемся»: Джонсон заявил, что рассчитывает на улучшение отношений с Россией
Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что рассчитывает на улучшение отношений с Россией. В ходе внеочередных выборов в Британии Джонсон одержал убедительную победу и теперь готовится к выходу страны из Евросоюза.
В беседе с эстонским журналистом, представляющим издание ERR, Джонсон ответил на вопрос о дипломатических отношениях с Россией:
- Я такой же, как и многие люди в Западной Европе, которые всегда надеются, что у нас будут лучшие отношения с Россией. Мы всегда надеемся, - сказал премьер-министр Великобритании.
При этом он признал, что есть сложности. По словам Бориса Джонсона мешает наладить торговые отношения с Россией инцидент в Солсбери, не просто найти общий язык оказывается и по ряду других вопросов.
Ранее он заявлял, что информации о вмешательстве в британские выборы со стороны России у него нет.
ИСТОЧНИК KP.RU