«Мы всегда надеемся»: Джонсон заявил, что рассчитывает на улучшение отношений с Россией

СЕГОДНЯ 20:17 2019-12-21T20:20:43+03:00

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Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что рассчитывает на улучшение отношений с Россией. В ходе внеочередных выборов в Британии Джонсон одержал убедительную победу и теперь готовится к выходу страны из Евросоюза.

В беседе с эстонским журналистом, представляющим издание ERR, Джонсон ответил на вопрос о дипломатических отношениях с Россией:

- Я такой же, как и многие люди в Западной Европе, которые всегда надеются, что у нас будут лучшие отношения с Россией. Мы всегда надеемся, - сказал премьер-министр Великобритании.

При этом он признал, что есть сложности. По словам Бориса Джонсона мешает наладить торговые отношения с Россией инцидент в Солсбери, не просто найти общий язык оказывается и по ряду других вопросов.

Ранее он заявлял, что информации о вмешательстве в британские выборы со стороны России у него нет.

ИСТОЧНИК KP.RU