Утверждено расписание ЕГЭ: Экзамены в 2020 году начнутся с 25 мая

СЕГОДНЯ 22:22 2019-12-21T22:26:58+03:00

Экзамены можно сдать досрочно, еще в марте Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В России утвердили расписание ЕГЭ на 2020 год. Приказ Минпросвещения и Рособрнадзора опубликован 21 декабря. Согласно документу основной период сдачи экзаменов начнется с 25 мая, это будет понедельник. В этот день школьники будут сдавать сразу три экзамена - географию, литературу, информатику и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).

Через три дня, 28 мая, будет первый обязательный ЕГЭ – по русскому языку.

Июнь начнется с математики – 1 числа школьники сдадут предмет по базовому и профильному уровню. 4 июня тестирование пройдет по истории и физике, 8 июня - по обществознанию и химии. Экзамен по биологии и иностранным языкам сдадут 11 июня. Устную часть экзамена по иностранному языку перенесли на 15 и 16 июня.

Досрочники смогут начать сдавать экзамены с 20 марта. Они также начнут с географии и литературы.

Сайт kp.ru писал об изменениях, какие ждут выпускников на экзаменах в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU