Утверждено расписание ЕГЭ: Экзамены в 2020 году начнутся с 25 мая
В России утвердили расписание ЕГЭ на 2020 год. Приказ Минпросвещения и Рособрнадзора опубликован 21 декабря. Согласно документу основной период сдачи экзаменов начнется с 25 мая, это будет понедельник. В этот день школьники будут сдавать сразу три экзамена - географию, литературу, информатику и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).
Через три дня, 28 мая, будет первый обязательный ЕГЭ – по русскому языку.
Июнь начнется с математики – 1 числа школьники сдадут предмет по базовому и профильному уровню. 4 июня тестирование пройдет по истории и физике, 8 июня - по обществознанию и химии. Экзамен по биологии и иностранным языкам сдадут 11 июня. Устную часть экзамена по иностранному языку перенесли на 15 и 16 июня.
Досрочники смогут начать сдавать экзамены с 20 марта. Они также начнут с географии и литературы.
Сайт kp.ru писал об изменениях, какие ждут выпускников на экзаменах в 2020 году.
ИСТОЧНИК KP.RU