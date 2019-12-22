2019-12-22T00:12:41+03:00
Политика

В "Нафтогазе" рассказали о достижении компромисса с "Газпромом" по транзиту газа

На минувших переговорах стороны "сошлись посередине" в своих требованиях
Мария ИГНАТЬЕВА
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В "Нафтогазе" рассказали о достижении компромисса с "Газпромом" по транзиту газаВ "Нафтогазе" рассказали о достижении компромисса с "Газпромом" по транзиту газаФото: REUTERS
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Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Россия и Украина достигли компромисса в вопросе транзита газа. Стороны учли пожелания друг друга и "сошлись посередине".

- Победа или предательство? "Газпром" хотел один год, мы - десять, сошлись посередине. Гарантированные мощности - тоже примерно посередине между тем, что предлагал "Газпром", и что хотели мы, - написал на своей странице в социальной сети Витренко.

Он также отметил, что в сделке между "Газпромом" и "Нафтогазом" будет определен тариф. А решение о выплате российской компании долга перед украинской в размере трех миллиардов долларов он назвал "полной победой".

Как писал ранее сайт kp.ru Россия и Украина накануне подписали новое соглашение о транзите газа. Оно рассчитано на пять лет, однако объем транзита остается коммерческой тайной.

Россия и Украина договорились об оплате услуг по транзиту газа.В ближайшее время стороны подпишут контракт на транспортировку газа через территорию незалежной

ИСТОЧНИК KP.RU

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В "Нафтогазе" рассказали о достижении компромисса с "Газпромом" по транзиту газа
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