СЕГОДНЯ 00:12 2019-12-22T00:12:41+03:00

В "Нафтогазе" рассказали о достижении компромисса с "Газпромом" по транзиту газа Фото: REUTERS

На минувших переговорах стороны "сошлись посередине" в своих требованиях

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Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Россия и Украина достигли компромисса в вопросе транзита газа. Стороны учли пожелания друг друга и "сошлись посередине".

- Победа или предательство? "Газпром" хотел один год, мы - десять, сошлись посередине. Гарантированные мощности - тоже примерно посередине между тем, что предлагал "Газпром", и что хотели мы, - написал на своей странице в социальной сети Витренко.

Он также отметил, что в сделке между "Газпромом" и "Нафтогазом" будет определен тариф. А решение о выплате российской компании долга перед украинской в размере трех миллиардов долларов он назвал "полной победой".

Как писал ранее сайт kp.ru Россия и Украина накануне подписали новое соглашение о транзите газа. Оно рассчитано на пять лет, однако объем транзита остается коммерческой тайной.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/750986" frameborder="0"></iframe> Россия и Украина договорились об оплате услуг по транзиту газа.В ближайшее время стороны подпишут контракт на транспортировку газа через территорию незалежной

ИСТОЧНИК KP.RU