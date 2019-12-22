2019-12-22T14:25:04+03:00
В мире

Ливийская армия Хафтара задержала судно с турецким экипажем

Корабль препроводили в порт Рас аль-Хиляль для проверки [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Судно остановили для проверки документов и грузаСудно остановили для проверки документов и грузаФото: скриншот с видео
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Военно-морские силы Ливийской национальной армии маршала Хилифы Хафтара задержали гражданское судно под флагом Гренады с турецким экипажем на борту.

Служебный катер перехватил корабль в территориальных водах североафриканского государства и препроводил его в порт Рас аль-Хиляль для проверки документов и груза. Что именно перевозило судно, не уточняется.

На опубликованное в Facebook видео попал допрос трех моряков и сам момент приближения катера к кораблю.

Агентство Bloomberg отмечает, что задержание было проведено спустя всего несколько часов после того, как парламент Турции одобрил оборонительный пакт в поддержку признанного ООН правительства национального согласия Ливии.

В этой африканской стране на протяжении уже восьми лет царит двоевластие, и ПНС является противником народного собрания, на стороне которого находится армия Хафтара.

Сайт kp.ru писал, что весной ливийские военные штурмовали Триполи в попытке завершить гражданскую войну в свою пользу. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган тогда встал на сторону признанных ООН властей.

Ливия задержала судно с турецким экипажем.На видео попал допрос трех членов турецкого экипажа

ИСТОЧНИК KP.RU

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