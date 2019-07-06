Эрдоган призвал фельдмаршала Хафтара прекратить боевые действия в Ливии

СЕГОДНЯ 03:27 2019-07-06T03:35:01+03:00

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифу Хафтара прекратить боевые действия.

С таким заявлением турецкий лидер выступил после встречи с главой Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаизом Сараджем, подтвердив его поддержку Анкарой, передает агентство Anadolu.

«Президент Эрдоган вновь выразил поддержку признанному международным сообществом правительству Ливии и призвал прекратить нападения незаконных сил Хафтара», - приводит издание сообщение пресс-службы администрации главы государства.

Напомним, сайт kp.ru писал об обострении ситуации в Ливии, где развернулись бои между армией Халифы Хафтара и силами правительства национального согласия. Фельдмаршал Хафтар приказал своим военным начать наступление на Триполи 4 апреля, а 7 апреля лояльные ПНС вооруженные силы объявили о начале военной операции «Вулкан гнева» против ЛНА.

В конце июня армия Хафтара обвинила Турцию в поддержке террористических группировок в Ливии и пригрозила ей атаками на своей территории, после чего бойцы ЛНА задержали шесть турецких граждан в городе Адждабия. В Анкаре восприняли такие действия как «акт бандитизма и пиратства», со своей стороны пригрозив тем, что если силы Хафтара немедленно не освободят задержанных, ЛНА «станет законной целью» турецких военных. 1 июля всех шестерых граждан соседней страны отпустили.

По данным ВОЗ, с начала боевых действий погибли более 750 человек, свыше 4,4 тысячи ранены.

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ИСТОЧНИК KP.RU