СЕГОДНЯ 18:51 2019-12-22T19:43:14+03:00

"Это так нечестно": Трамп заявил, что демократы нарушают конституцию, затягивая с импичментом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский лидер не пояснил, в чем конкретно заключается нарушение

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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что демократы нарушают конституцию США, не торопясь передавать обвинительное заключение в рамках процедуры импичмента в Сенат.

Однако политик не объяснил, в чем именно заключается нарушение. Временных рамок рассмотрения резолюции о направлении статей обвинения в верхнюю палату нет.

- Какую огромную поддержку мы получили к концу года от конгрессменов, фантастика! У нас 196 голосов (не поддержавших обвинительное заключение против Трампа в рамках процедуры импичмента) в ходе голосования, три демократа перешли на нашу сторону, - заявил лидер США.

Также Дональд Трамп подчеркнул, что ни один республиканец не перешел на сторону демократов.

Американский политик подверг резкой критике демократов за промедление с передачей обвинений в верхнюю палату, назвав происходящее клоунадой.

- Сумасшедшая Нэнси [Пелоси, спикер Палаты представителей Конгресса] говорит, что сейчас дела нет. Это так нечестно... они нарушают конституцию, - заявил Трамп.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Дональд Трамп назвал линчеванием процедуру импичмента президента. Он напомнил, что однажды демократ станет президентом, и тогда республиканцы также могут попытаться его сместить.

ИСТОЧНИК KP.RU