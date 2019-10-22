Трамп назвал линчеванием процедуру импичмента президента

СЕГОДНЯ 18:31 2019-10-22T18:36:34+03:00

Он напомнил, что однажды демократ станет президентом, и тогда республиканцы также могут попытаться его сместить

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Дональд Трамп считает запущенный демократами процесс импичмента линчеванием. Об этом глава Белого Дома написал в твиттер во вторник 22 октября. По мнению американского лидера, история, которая происходит в 2019 году, может повториться, но уже когда президентом станет демократ, а республиканская партия, к которой относится Трамп, займет большинство в Палате представителей США:

- И тогда они могут подвергнуть импичменту президента, без должного процесса или справедливости законных прав. Все республиканцы должны помнить, здесь они наблюдают линчевание. Но мы победим! – написал американский президент.

Трамп приводит результаты опроса американцев, анкетирование провели сотрудники The New York Times. Большинство высказались против импичмента.

- Я виновен только в том, что победил на выборах 2016 года, - написал Трамп.

Процедуру импичмента президента инициировали демократы. Поводом стал телефонный разговор Трампа с Зеленским. Американского лидера обвинили в оказании давления на иностранного коллегу.

ИСТОЧНИК KP.RU