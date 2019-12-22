2019-12-22T21:46:36+03:00
Общество

Экс-полковник МВД Захарченко получил в колонии выговор за пропуск столовой

Отмечается, что за последующие нарушения он может оказаться в штрафном изоляторе
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments7
Экс-полковник МВД Захарченко получил в колонии выговор за пропуск столовойЭкс-полковник МВД Захарченко получил в колонии выговор за пропуск столовойФото: Павел КЛОКОВ
Изменить размер текста:

Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко получил устный выговор за то, что не пошел в столовую мордовской колонии номер пять: там он отбывает свой срок.

Его адвокат, Александр Горбатенко, рассказал, что за последующие нарушения Захарченко может оказаться в штрафном изоляторе. При этом наказание будет определять администрация колонии. Юрист узнал об этих нюансах из телефонного разговора с осужденным.

Горбатенко заявил, что есть список лиц, заранее утвержденный администрацией колонии, которым бывший полковник МВД Захарченко может звонить, но отказался комментировать их личности.

Дмитрий Захарченко был задержан 9 сентября 2016 года, ему вменили несколько эпизодов взяточничества. Позже мужчина получил 12,5 лет тюрьмы. Из столичного СИЗО он отправился отбывать наказание в мордовскую колонию №5, пишет "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что генпрокуратура направит еще один иск в суд об изъятии в доход государства имущества полковника Дмитрия Захарченко. Речь идет об имуществе стоимостью в 484 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Вопрос нацбезопасности": Партия Порошенко инициирует санкции против поставок газа из России
"Годами не обращают внимания": Онколог назвала первые симптомы рака
"Спрятал тела в канализационный люк": В Новой Москве тракторист по неосторожности убил двоих дорожных рабочих
Минюст: Греция готовит выдачу россиянина Александра Винника в США
В Зеленограде 13-летняя школьница приняла таблетку от головной боли и умерла
Экс-полковник МВД Захарченко получил в колонии выговор за пропуск столовой
Умер Эммануэль Унгаро: итальянский модельер, ученик легендарного кутюрье Кристобаля Баленсиаги
В Турции спустили первую в истории страны подводную лодку
"Это так нечестно": Трамп заявил, что демократы нарушают конституцию, затягивая с импичментом
"Это похоже на фарс": Адвокат Родченкова ответил на обвинения СК России об изменении базы данных
"Снег и небольшой минус": Синоптики рассказали о погоде в Москве в новогоднюю ночь
"У Зеленского связаны руки": Лавров объяснил отказ Зеленского от развода сил в Донбассе
"Историческое приземление": В Нью-Мексико корабль Starliner совершил успешную посадку
"Убойная вечеринка": В США по меньшей мере 13 человек пострадали в результате стрельбы в жилом доме
Звезде «Счастливы вместе» грозит три года тюрьмы
Лавров: Россия призывает обсудить проблемы, связанные с планами США по выводу оружия в космос
Лавров заявил, что РФ намерена ответить на санкции США против "Северного потока-2"
"Их мнение я учитываю": Путин считает полезным обмен информацией с журналистами на Большой пресс-конференции
Палили из "Мерседеса" в воздух: Появилось видео стрельбы из автоматов "Калашникова" в Москве
Кремль: Путин будет участвовать в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту
Такого не было 43 года: Парламент Кубы назначил премьер-министра
Ливийская армия Хафтара задержала судно с турецким экипажем
Михаил Горбачев идет на поправку
Действующий лидер Афганистана победил на президентских выборах
Премьер Украины рассказал о плюсах газового соглашения с Россией