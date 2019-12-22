Экс-полковник МВД Захарченко получил в колонии выговор за пропуск столовой

СЕГОДНЯ 20:31 2019-12-22T21:46:36+03:00

Отмечается, что за последующие нарушения он может оказаться в штрафном изоляторе

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Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко получил устный выговор за то, что не пошел в столовую мордовской колонии номер пять: там он отбывает свой срок.

Его адвокат, Александр Горбатенко, рассказал, что за последующие нарушения Захарченко может оказаться в штрафном изоляторе. При этом наказание будет определять администрация колонии. Юрист узнал об этих нюансах из телефонного разговора с осужденным.

Горбатенко заявил, что есть список лиц, заранее утвержденный администрацией колонии, которым бывший полковник МВД Захарченко может звонить, но отказался комментировать их личности.

Дмитрий Захарченко был задержан 9 сентября 2016 года, ему вменили несколько эпизодов взяточничества. Позже мужчина получил 12,5 лет тюрьмы. Из столичного СИЗО он отправился отбывать наказание в мордовскую колонию №5, пишет "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что генпрокуратура направит еще один иск в суд об изъятии в доход государства имущества полковника Дмитрия Захарченко. Речь идет об имуществе стоимостью в 484 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU