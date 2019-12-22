Минюст: Греция готовит выдачу россиянина Александра Винника в США

СЕГОДНЯ 21:56 2019-12-22T22:37:32+03:00

Сообщается, что срок действия французского ордера истек, и Париж не собирается принимать российского гражданина

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В Греции идет подготовка выдачи россиянина Александра Винника в США. Мужчину в июле 2017 года обвинили в отмывании денег, поступивших в результате незаконного осуществления обменных операций с помощью криптовалюты.

В Минюсте подчеркнули, что уже определен следующий порядок экстрадиции гражданина РФ — во Францию, США и уже после в Россию.

При этом отмечается, что срок действия французского ордера истек, и Париж не собирается принимать Винника.

Греческие власти власти ранее одобрили выдачу Винника в Париж. При этом министр юстиции направил письмо директору тюрьмы с требованием подготовить «акт передачи и обеспечить его передачу полицейским Соединенных Штатов Америки и затем Российской Федерации».

Греческая сторона планирует до конца декабря решить все вопросы с экстрадицией россиянина, пишет "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в апреле арестованный в Греции россиянин Александр Винник написал письмо российскому лидеру Владимиру Путину. В своем обращении он просит помощи и сообщает, что решил возобновить голодовку.

ИСТОЧНИК KP.RU