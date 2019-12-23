Германия заявила о попытках предотвратить санкции против "Северного потока-2"
Отмечается, что США "поставили Украину в гораздо более выгодную позицию по отношению к России"
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Немецкие СМИ пишут, что Германия до последнего момента пыталась отменить вступление в силу американских санкций против "Северного потока - 2".
Напомним, РФ и Украина договорились о транзите газа с 1 января 2020 года, и меры против газопровода тем самым, с точки зрения Берлина, нецелесообразны.
По утверждению Берлина, США "поставили Украину в гораздо более выгодную позицию по отношению к России".
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ИСТОЧНИК KP.RU