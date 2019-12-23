Плюшевый шпионаж: В США девушка следила за бывшим мужем с помощью игрушки
В американском городке Хакеттстаун, штат Нью-Джерси, одна из местных жительниц в течение нескольких дней незаметно следила за бывшим мужем с помощью... плюшевой игрушки Минни Маус!
Хизер Бэмфорд в очередной раз отправила ребенка к своему экс-возлюбленному Доминику с игрушкой в виде знаменитой мультяшной мышки, в которой спрятала звукозаписывающее устройство.
Мужчина долгое время ни о чем не подозревал. Спустя некоторое время он случайно нажал на куклу, неожиданно услышал свой голос и понял, что за ним следят. На следующий же день он обратился в полицию.
Через четыре дня горе-шпионку арестовали, обвинили в прослушке и преследовании Доминика. По данному делу идет расследование, пишет The Sun.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в США невеста решила совместить свою свадьбу с похоронами тети. Пользователи сети женщину раскритиковали за стремление сэкономить на оплате церкви.
ИСТОЧНИК KP.RU