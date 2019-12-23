2019-12-23T09:10:36+03:00
В мире

Плюшевый шпионаж: В США девушка следила за бывшим мужем с помощью игрушки

Американка установила в куклу Минни Маус специальное устройство, о котором мужчина не подозревал долгое время
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Плюшевый шпионаж: В США девушка следила за бывшим мужем с помощью игрушкиПлюшевый шпионаж: В США девушка следила за бывшим мужем с помощью игрушкиФото: из личного архива героя публикации.
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В американском городке Хакеттстаун, штат Нью-Джерси, одна из местных жительниц в течение нескольких дней незаметно следила за бывшим мужем с помощью... плюшевой игрушки Минни Маус!

Хизер Бэмфорд в очередной раз отправила ребенка к своему экс-возлюбленному Доминику с игрушкой в виде знаменитой мультяшной мышки, в которой спрятала звукозаписывающее устройство.

Мужчина долгое время ни о чем не подозревал. Спустя некоторое время он случайно нажал на куклу, неожиданно услышал свой голос и понял, что за ним следят. На следующий же день он обратился в полицию.

Через четыре дня горе-шпионку арестовали, обвинили в прослушке и преследовании Доминика. По данному делу идет расследование, пишет The Sun.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в США невеста решила совместить свою свадьбу с похоронами тети. Пользователи сети женщину раскритиковали за стремление сэкономить на оплате церкви.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Плюшевый шпионаж: В США девушка следила за бывшим мужем с помощью игрушки
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