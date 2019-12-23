"Российский футбол и допинг вещи несовместимые": главврач сборной прокомментировал допуск спортсменов к соревнованиям

СЕГОДНЯ 09:56 2019-12-23T10:08:50+03:00

Эдуард Безуглов в эфире Радио "Комсомольская правда" заявил, что российских футболистов проверяют на допинг, часто, так как и в других видах спорта

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В эфире программы "Доживем до понедельника" на Радио "Комсомольская правда" главный врач национальной сборной по футболу Эдуард Безуглов рассказал, что УЕФА официально заявила, что матч Чемпионата мира состоится в Санкт-Петербурге и наши спортсмены будут выступать под своим флагом и в своей форме.

- УЕФА уже официально заявила, что никаких проблем не будет, матч пройдет в Санкт-Петербурге, сборная будет выступать под своим флагом, - отметил эксперт.

Он также заявил, что "по ЧМ, уверен, тоже никаких проблем не будет".

Безуглов рассказал ведущим программы Максиму Шевченко и Тине Канделаки, что футболистов проверяют на допинг, часто, так как и в других видах спорта.

- В 2019 году около 500 проб сдали наши ведущие футболисты, среди кандидатов в сборную ни одной проблемы не было. Российский футбол и допинг вещи несовместимые, - отметил Безуглов.

Также главный врач напомнил, что "основная претензия ВАДА сейчас в том, что Россия изменила базу данных, но объем изменений не уточняется".

В свою очередь Тина Канделаки подчеркнула, что России могли бы помочь статьи в именитых спортивных изданиях в защиту нашей позиции, суды в защиту чести и достоинства чистых именитых спортсменов.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что РУСАДА рассмотрит в начале 2020 года дела по перепроверке проб. ВАДА уже передали 15 дел московской лаборатории.

Тина Канделаки и Максим Шевченко в эфире Радио "Комсомольская правда".Ведущие обсуждают самые громкие события недели в программе Доживем до понедельника

ИСТОЧНИК KP.RU