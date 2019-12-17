2019-12-17T11:08:01+03:00
Спорт

РУСАДА рассмотрит в начале 2020 года дела по перепроверке проб

ВАДА уже передали 15 дел московской лаборатории
Ася КУЗНЕЦОВА
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Замдиректора РУСАДА сказала, что анализ двух с лишним тысяч проб не получится быстроЗамдиректора РУСАДА сказала, что анализ двух с лишним тысяч проб не получится быстроФото: REUTERS
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РУСАДА рассмотрит уже в начале 2020 года дела, которые открыло ВАДА по результатам перепроверки допинг-проб московской лаборатории.

Около 15 дел поступило из Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) после первой части перепроверки биоматериалов из московской лаборатории, сообщила заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

Она также добавила, что провести анализ двух с лишним тысяч проб не получится быстро и что материалы дел направлены в международные федерации, а часть дел будет направлена в РУСАДА.

- Включены ли эти дела в пресловутый список 145 спортсменов, о которых нет данных в переданной базе, мне неизвестно, потому что у нас этого списка нет. У ВАДА список этих имен есть, но они его не публикуют, - передаёт слова Пахноцкой РИА Новости.

9 декабря Исполком ВАДА принял решение о дисквалификации России со всех международных спортивных соревнований, а также их организации и подачи заявок на их проведение.

После этого глава Комитета по соответствию ВАДА (CRC) Джонатан Тейлор заявил, что ВАДА отстранит 145 российских спортсменов с подозрительными пробами от участия в Олимпиадах и Паралимпиадах.

ВАДА лишило Россию права участвовать в крупных международных турнирах на четыре года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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