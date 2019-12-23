2019-12-23T10:39:06+03:00
Экономика

Эксперты назвали самый популярный алкогольный напиток

Чаще всего покупают пиво, вино и водку
Елена АКИМОВА
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Основное предпочтение отдают пиво, водке и винуОсновное предпочтение отдают пиво, водке и винуФото: Артем ЛЕНЦ
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Оператор фискальных данных «Такском» назвал самые популярные спиртные напитки, которые выбирают россияне. Основное предпочтение отдают пиво, водке и вину.

Компания провела исследование продаж горячительных напитков в период с 1 по 16 декабря, изучив статистику 17 миллиардов кассовых чеков.

Рейтинг востребованных спиртных напитков:

Пиво – 87 руб,

Водка – 252 руб,

Вино – 301 руб,

Коньяк - 476 руб,

Шампанское и игристые вина – 351 руб,

Настойка – 240 руб,

Сидр - 107 руб,

Ром - 815 руб,

Джин - 798 руб,

Виски - 1020 руб.

Статистика показывает, что объем потребления первых трех позиций сократился почти на 20 процентов в сравнении с прошлым годом.А сильнее всего упал спрос на вермут(-83%), текилу (-69%), абсент (-57%) и бренди (-53%).

А вот кальвадос (+5%), коньяк (+4%), шампанское и игристые вина (+2%) и самогон (+1%) стали покупать наоборот чаще, пишет NEWS.ru.

Ранее эксперты отметили, что в России значительно снизился уровень потребления алкоголя. На настоящий момент на одного жителя нашей страны приходится в среднем около 9,7 литров спиртных напитков. Это все еще немало, но это не 18 литров, как было раньше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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