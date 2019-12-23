Эксперты назвали самый популярный алкогольный напиток
Оператор фискальных данных «Такском» назвал самые популярные спиртные напитки, которые выбирают россияне. Основное предпочтение отдают пиво, водке и вину.
Компания провела исследование продаж горячительных напитков в период с 1 по 16 декабря, изучив статистику 17 миллиардов кассовых чеков.
Рейтинг востребованных спиртных напитков:
Пиво – 87 руб,
Водка – 252 руб,
Вино – 301 руб,
Коньяк - 476 руб,
Шампанское и игристые вина – 351 руб,
Настойка – 240 руб,
Сидр - 107 руб,
Ром - 815 руб,
Джин - 798 руб,
Виски - 1020 руб.
Статистика показывает, что объем потребления первых трех позиций сократился почти на 20 процентов в сравнении с прошлым годом.А сильнее всего упал спрос на вермут(-83%), текилу (-69%), абсент (-57%) и бренди (-53%).
А вот кальвадос (+5%), коньяк (+4%), шампанское и игристые вина (+2%) и самогон (+1%) стали покупать наоборот чаще, пишет NEWS.ru.
Ранее эксперты отметили, что в России значительно снизился уровень потребления алкоголя. На настоящий момент на одного жителя нашей страны приходится в среднем около 9,7 литров спиртных напитков. Это все еще немало, но это не 18 литров, как было раньше.
ИСТОЧНИК KP.RU