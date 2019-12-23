2019-12-23T10:58:42+03:00
Спорт

Мария Ласицкене: "Даже если Россия победит в CAS, для легкой атлетики ничего не изменится"

Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту поделилась своей болью в эфире Радио "Комсомольская правда"
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Фото: Владимир Гердо/ТАССФото: Владимир Гердо/ТАСС
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Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене стала в понедельник, 23 декабря, гостем прямого эфира передачи Максима Шевченко и Тины Канделаки "Доживем до понедельника" на Радио "Комсомольская правда". Одной из главных тем разговора стала ситуация вокруг российского спорта. Вот уже две недели как ВАДА объявило о жесточайших санкциях в отношении наших атлетов. Под угрозой - поездка под своим флагом на Олимпиаду 2020 года.

Как отметила Ласицкене, которая трижды в своей карьере побеждала на чемпионатах мира, для ее вида спорта мало что поменяется даже в случае победы нашей стороны в спорах в Спортивном арбитражном суде:

- К легкой атлетике это никак не относится, потому что легкая атлетика в принципе отстранена от своей федерации. Даже если Россия выиграет этот суд, легкая атлетика все равно останется самой бедной, и нас все будут жалеть, и опять не знают, что с нами делать. Мы допускались на чемпионаты мира в нейтральном статусе. Я последние два чемпионата выиграла в нейтральном статусе. Сборная небольшая, но это люди, которых допустили. В связи с последними событиями, которые проходили в нашей федерации, у нас и это отобрали. То есть действия руководства нашей федерации привели к тому, что у нас даже нейтральный статус отозвали. На протяжении четырех лет это почему-то продолжалось и зашло еще в худшую сторону, - заявила Ласицкене.

ИСТОЧНИК KP.RU

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